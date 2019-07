Actualidade

As famílias investiram este ano, até meados de junho, 400 milhões de euros em certificados de aforro, revelou hoje aos deputados a presidente do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, Cristina Casalinho.

Cristina Casalinho, que falava numa audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA), disse ainda que este número mostra uma melhoria em relação ao estimado no Orçamento de Estado para este ano, quando se previu um impacto nulo, entre os certificados reembolsados de forma automática (por término do prazo) e novos certificados, com uma taxa de reinvestimento prevista da ordem dos 30%.

"Tínhamos alguma incerteza quanto à taxa de reinvestimento por isso optámos por uma abordagem conservadora", afirmou a presidente do IGCP, adiantando que o reinvestimento acabou por superar a estimativa e atingiu uma média de 50% que, em alguns meses, até chegou aos 70%, o que significa que, em 10 certificados de aforro reembolsados, o valor de sete foi reinvestido no mesmo produto.