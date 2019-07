Actualidade

O Spartak Moscovo informou hoje ter chegado a acordo com o FC Porto para a transferência do avançado Zé Luís, adiantado que a mesma será efetiva assim que o jogador passe os exames médicos.

"Spartak e FC Porto acordaram as condições para a transferência do avançado Zé Luís para o clube português. A transferência será formalizada depois de o jogador passar os exames físicos", refere o clube russo no seu site oficial na internet.

Também o avançado, de 28 anos, deixou uma mensagem de despedida aos seus companheiros de equipa.