Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) retomaram as negociações das nomeações para os altos cargos europeus, depois de terem adiado hoje o reinício da cimeira extraordinária durante cinco horas.

"Esperançosamente, esta será a minha última atualização e uma positiva: o almoço do Conselho Europeu começou", escreveu o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Preben Aamann, na sua conta na rede social Twitter.

O reinício dos trabalhos do Conselho Europeu, suspenso desde a manhã de segunda-feira, estava inicialmente agendado para as 11:00 em Bruxelas (menos uma hora em Lisboa), mas foi sofrendo sucessivos adiamentos, por estarem a decorrer encontros bilaterais e multilaterais entre líderes europeus.