Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas quando tentavam roubar o combustível de um camião-cisterna na região central da Nigéria, num novo balanço divulgado hoje pelos serviços locais de segurança.

O porta-voz do Governo local do território de Gwer Esat (onde se localiza Ahumbe), Christopher Avi, afirmou ao diário local "New Telegraph" que pelo menos 50 pessoas morreram por queimaduras e mais de 70 têm ferimentos graves.

Em declarações à Efe, a porta-voz da polícia local, Catherine Anene, disse que o camião-cisterna sofreu um acidente na tarde de segunda-feira ao longo de uma estrada na vila de Ahumbe, no estado central de Benue, e a explosão que se seguiu afetou muitas pessoas que roubavam o combustível do camião.