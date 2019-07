Actualidade

Os pais da bebé Matilde Martins Sande, a quem foi diagnosticada Atrofia Muscular Espinhal, anunciaram hoje que atingiram o objetivo de angariar os dois milhões de euros necessários para comprar um novo medicamento ainda só aprovado nos EUA.

Na página solidária criada na rede social Facebook para angariação de donativos - Matilde, uma bebé especial --, gerida pelos pais da bebé de dois meses e meio a quem foi diagnosticada Atrofia Muscular Espinhal - AME Tipo I, a forma mais grave desta doença rara - foi hoje colocada uma publicação a informar que foi alcançado o objetivo de angariação de dois milhões de euros, o custo de um novo medicamento ainda só aprovado nos EUA, que os pais esperam ser a solução para salvar a vida da bebé.

De acordo com as informações na página na Internet dedicada ao fármaco, o medicamento em questão, o Zolgensma, é uma injeção de dose única, apresentada como uma terapia genética dirigida "à raiz" da doença, ou seja, a ausência ou não funcionamento do gene SMN1, substituindo-o pela "cópia de um novo e funcional gene SMN humano que ajuda as células neurológicas motoras a funcionar corretamente".