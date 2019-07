Actualidade

A Autoridade da Concorrência (AdC) realizou diligências de buscas e apreensão em duas localizações de sete entidades ativas no setor dos resíduos, em Lisboa, "por suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas do normal funcionamento do mercado", foi hoje anunciado.

"As buscas em causa têm estado a ser realizadas mediante a autorização do DIAP [Departamento de Investigação e Ação penal] de Lisboa e contam com o acompanhamento da GNR. A AdC decretou o segredo de justiça no presente processo de contraordenação, a fim de preservar os interesses da investigação", indicou, em comunicado, a autoridade liderada por Margarida Matos Rosa.

Desde 2017, a AdC realizou diligências de busca e apreensão em 21 processos, correspondendo a 51 instalações, nomeadamente nos setores do transporte fluvial turístico, ensino da condução, distribuição e grande distribuição, segurador, associativo do setor alimentar, associativo de publicidade, telecomunicações e prestação de serviços de saúde.