O procurador-geral da República da Guiné-Bissau, Bacari Biai, apresentou hoje o seu pedido de demissão ao Presidente guineense, José Mário Vaz, na sequência das decisões tomadas na cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.

"Tendo-se chegado, por via política, através do alto patrocínio da organização comunitária, à conclusão de que uma das vias para alcançar tais desígnios [nacionais] é a minha substituição, considero então que estão esgotadas todas as condições para me manter em funções, pelo que apresento formalmente o meu pedido de demissão", refere Bacari Biai na carta hoje entregue ao Presidente, José Mário Vaz, e distribuída à imprensa.

Na cimeira de chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, realizada sábado, em Abuja, na Nigéria, foi decidido que o Presidente guineense tem de nomear um novo procurador-geral da República e o novo Governo até quarta-feira.