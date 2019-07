Actualidade

O presidente da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), Rui Vicente Oppermann, afirmou hoje no Porto que as universidades e reitores do Brasil estão a ser vítimas de censura por parte do governo.

Em declarações à agência Lusa à margem da Cimeira de Conselho de Reitores do espaço ibero-americano, que decorre até quarta-feira no Porto, o também reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, criticou as medidas anunciadas em maio para o Ensino Superior pelo presidente Jair Bolsonaro.

Referindo-se aos cortes no orçamento das universidades, mas, sobretudo, à "ingerência" na organização das mesmas ao alterar a escolha ditada pelas eleições dos reitores, e que só em 2019 abrangerá 14 instituições do país, o académico falou da "interpretação" de Bolsonaro que argumentou "pode selecionar quem ele quiser dos três nomes" que compõem a lista final da eleição.