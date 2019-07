Actualidade

O Conselho Europeu foi novamente interrompido, após os 28 chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) terem estado reunidos pouco mais de uma hora para debater as nomeações para os cargos de topo, confirmou fonte diplomática.

A mesma fonte indicou que a interrupção deverá durar uma hora.

Os trabalhos do Conselho Europeu tinham sido retomados cerca das 16:20 em Bruxelas (menos uma hora em Lisboa), depois do reinício da cimeira extraordinária ter sido sucessivamente adiado desde as 11:00 por estarem a decorrer encontros bilaterais e outras reuniões entre líderes europeus.