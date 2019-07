Actualidade

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje perante o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, que Portugal acompanha com empenho a procura de uma paz duradoura em Moçambique, sob a sua liderança.

"Acompanhamos com empenho a preocupação de construção de uma paz duradoura e sustentada, sob a liderança de vossa excelência", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à comunicação social, no Palácio de Belém, em Lisboa, onde hoje recebeu Filipe Nyusi, no início da sua visita de Estado a Portugal.

Com o seu homólogo moçambicano ao seu lado, o Presidente português acrescentou: "Por isso, acompanhamos o processo eleitoral e a preocupação da construção de uma estabilidade política, económica e social na pátria irmã. Por isso, acompanhamos as decisões económicas a pensar no desenvolvimento, também ele sustentado, abrindo para a justiça social".