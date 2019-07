Actualidade

"Trabalhadores e dirigentes devem aprender com o passado, mas também saber perspetivar o futuro, criando condições para entregar mais e melhor valor aos cidadãos e às empresas, com eficiência e capacidade de resposta", afirmou hoje Mário Centeno na abertura do ciclo de Conversas sobre a Memória e o Futuro da Administração Pública, em Lisboa.

Mário Centeno recordou que "há precisamente um ano, por ocasião do Encontro "Inovação na Gestão da Administração Pública" em que foi anunciado o SIIGeP", Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública, sublinhou que "inovar não é uma moda, mas uma questão de sobrevivência de todas as organizações".