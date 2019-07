Actualidade

As orquestras Sinfónica e Barroca da Casa da Música, no Porto, vão estar em digressão até setembro pelo espaço público de várias cidades do país, constituindo o principal destaque do programa "Verão da Casa".

Ao todo, são nove os concertos em locais "escolhidos especificamente pelo seu valor patrimonial", sempre "em património urbano e de entrada livre", anunciou hoje o diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco.

O ciclo arranca em Lisboa, a 13 de julho, na Praça do Município, com uma atuação da Orquestra Sinfónica da Casa da Música, seguindo-se depois atuações em setembro, no dia 05, em Évora, na Praça do Giraldo, e na Avenida dos Aliados, no dia 07.