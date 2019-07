Actualidade

A peça "Lux-Lucis", de Miquel Bernat, que se estreia na quinta-feira, no Teatro Nacional São João, tem por base "a sinergia entre o sentido do olhar e o sentido de ouvir", traduzindo-se num espetáculo "incomum", descreveu hoje o diretor artístico.

"Lux-Lucis", refere a sinopse, "mistura luz e percussão", sendo uma coprodução Drumming - Grupo de Percussão e do Teatro Nacional São João (TNSJ), que reúne cinco intérpretes em cima do palco, com espetáculos de quinta-feira a sábado.

Em declarações à agência Lusa, Miquel Bernat, responsável pela criação e direção artística da peça, descreveu que esta se baseia na "música visual", ou seja, "na sinergia entre o sentido do olhar e o sentido de ouvir".