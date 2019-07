Actualidade

A tragédia de Shakespeare "Ricardo III", pelo encenador alemão Thomas Ostermeier, e uma estreia portuguesa sobre 'fake news' são alguns dos destaques da programação do Teatro Nacional Dona Maria II (TNDM), que aposta em fazer a "diferença", na próxima temporada.

"Diferença como perspetiva de serviço público", que existe não tanto para fazer a norma, mas a diferença, para que haja "criação artística, promoção da pesquisa, da inovação, dos novos talentos, da escrita em português de teatro, [para] que haja a relação fundamental do teatro com a infância e a juventude, com escolas e famílias", disse à Lusa Tiago Rodrigues, diretor artístico do D. Maria.

Na nova temporada, o TNDM quer também fazer a diferença fora do Rossio, uma ambição que "este ano surge reforçada, com novos parceiros a entrar na rede Eunice, com três novos teatros municipais, que, nas próximas semanas, serão escolhidos", que permitem levar o teatro "cada vez mais próximo de comunidades que estão longe de Lisboa".