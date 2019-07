Sporting

Os arguidos Hugo Ribeiro, Celso Cordeiro, Sérgio Santos e Elton Camará foram hoje interrogados no início da fase de instrução sobre a invasão à academia do Sporting, em Alcochete.

Após uma interrupção da sessão, devido a um engano dos serviços prisionais, que transportaram os detidos para o Montijo e não para Lisboa, a fase de instrução iniciou-se seis horas depois do previsto, com o juiz Carlos Delca a rejeitar novo pedido de escusa, o quarto desde o início do processo.

Os pedidos de escusa alegavam, entre outras coisas, que os arguidos não teriam praticado nenhum dos atos que lhes são imputados, não se fizeram acompanhar por armas, não entraram no balneário e não presenciaram nenhuma agressão.