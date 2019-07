Actualidade

O CENA-STE está "naturalmente disponível" para trabalhar com o novo conselho de administração do Opart, cuja composição foi hoje anunciada, mas garante que não voltará "à estaca zero" nas negociações, disse à Lusa o dirigente sindical André Albuquerque.

"O sindicato sempre esteve disponível para trabalhar com o conselho de administração anterior e naturalmente estará disponível para trabalhar com este, com essa ressalva: não vamos voltar à estaca zero", afirmou André Albuquerque, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), em declarações à Lusa.

O novo conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e a Companhia Nacional de Bailado (CNB), será presidido pelo advogado e professor universitário André Moz Caldas, chefe de gabinete do ministro Mário Centeno desde 2015, e terá como vogais a diretora-adjunta do Conservatório Nacional Anne Victorino d'Almeida e o até aqui vogal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos Alexandre Miguel Santos, anunciou hoje o Governo.