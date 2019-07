Actualidade

As autoridades de Macau divulgaram hoje o relatório final que vai servir de base à nova lei da contratação pública, com a qual se procura promover a concorrência leal, a imparcialidade e a transparência, segundo o Governo.

No relatório final relativo à consulta pública, que durou dois meses e terminou a 04 de janeiro, as três matérias mais abordadas relacionaram-se com os procedimentos de contratação, regulamentação e funcionamento das comissões de avaliação de propostas, bem como com a promoção da transparência da contratação, pode ler-se no comunicado da Direção dos Serviços de Finanças (DSF).

Algumas das propostas de alteração à lei dizem respeito à definição de valores máximos que obrigam à realização de concurso público, tanto na aquisição de bens e serviços como na adjudicação de empreitadas, destacando-se ainda a introdução da figura da negociação competitiva.