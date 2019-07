Actualidade

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau cancelaram os níveis de alerta que tinham sido emitidos devido à aproximação do ciclone tropical Mun, inclusive o aviso de "storm surge" (maré de tempestade).

De manhã, os SMG já tinham baixado de 3 para 1 o sinal de alerta de tempestade tropical, depois do ciclone ter atingido terra na ilha chinesa de Hainão e de se ter afastado gradualmente do território, com o vento a enfraquecer.

As autoridades cancelaram o aviso de "storm surge" (maré de tempestade), que previa até sábado a ocorrência de inundações nas zonas mais baixas da cidade.