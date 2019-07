Actualidade

O Ministério Público de São Tomé e Príncipe ordenou o arquivamento, por "inexistência de indícios criminais", de dois processos que envolviam o ex-ministro das Finanças Américo Ramos, em prisão preventiva desde abril, e o antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Em causa estão o empréstimo de 30 milhões de dólares (26,6 milhões de euros) do China International Fund, e o empréstimo de 17 milhões de dólares (15 milhões de euros) do Fundo do Kuwait, para a requalificação do Hospital Ayres de Menezes, na capital são-tomense, ambos acordados durante o Governo liderado por Patrice Trovoada (2014-2018).

"A instrução preparatória iniciou-se em 2017 e foram investigados os factos que indiciavam abstratamente a prática de crimes de corrupção, peculato, participação económica em negócio e abuso de poderes", segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR) são-tomense.