O médio Gabriel assumiu hoje que o Benfica é o "principal candidato" para conquistar o título da I Liga portuguesa de futebol na temporada 2019/20, que começou hoje a ser preparada no Caixa Futebol Campus.

Em declarações à imprensa, que antecederam o primeiro treino da época, no Seixal, o brasileiro acrescentou que o facto de Bruno Lage poder começar a trabalhar com o seu plantel desde o início é "bem melhor" do que a situação vivida na última temporada e assumiu o favoritismo sem rodeios.

"Sendo o atual campeão, já começamos com essa pressão e acredito que com Bruno Lage desde o início vai ser bem melhor. Sim, o Benfica é o principal candidato ao título", reforçou o médio que beneficia de dupla nacionalidade, mas não se mostra, para já, preocupado com uma eventual chamada à seleção portuguesa.