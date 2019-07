Actualidade

A Autoridade da Concorrência (AdC) estima que este ano 21% do seu orçamento fique cativo, no valor de 2,4 milhões de euros, segundo anunciou hoje no parlamento a sua presidente.

A presidente da AdC, Margarida Matos Rosa, numa audição esta manhã no parlamento, explicou que o valor cativo decorre da publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental.

Em 2016, a AdC não foi sujeita a cativações, mas no ano passado teve um corte da ordem dos 40%, face ao orçamento de 2017, resultando em 'queixas' do regulador sobre atrasos nos pagamentos de despesas correntes, como rendas e ajudas de custo e trabalho suplementar aos funcionários.