Actualidade

O presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Nuno Banza, afirmou hoje que já foram rearborizados 1.039 hectares de um total de cerca de 2.500 do Pinhal do Rei, em Leiria.

"Posso dizer hoje que estão rearborizados 1.039 hectares de um total de 2.520 que devem ser intervencionados", disse Nuno Banza, que falava na Comissão de Agricultura e Mar, no parlamento, a requerimento do Bloco de Esquerda.

De acordo com o presidente do ICNF, já foi retirada a madeira ardida do pinhal do Rei, estando previsto que, até 2022, esta concluído todo o plano previsto e que inclui a intervenção e beneficiação em 38 quilómetros de rede viária florestal.