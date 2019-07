Actualidade

O mais recente romance do premiado escritor espanhol Jaume Cabré, "Quando a Penumbra Vem", e a troca de correspondência inédita entre Calouste Gulbenkian e o neto durante a guerra vão ser publicados pela Tinta-da-China, nos próximos dias.

"Quando a Penumbra Vem", que chega às livrarias no dia 05, compõe-se de treze histórias que têm como denominador comum a Morte, "convocando de modo magistral um certo humor negro --- sarcástico e desencantado --- e truques narrativos cinematográficos e policiais", destaca a Tinta-da-China.

"Estes contos chamam à cena objetos e símbolos clássicos que entretecem uma espécie de estética do mal, conduzida por protagonistas infames que vivem presos no passado, devido à culpa, à vergonha ou ao remorso. Por vezes são colecionadores de arte, outras vezes são ladrões de ovelhas, ou assassinos a soldo, ou zés-ninguéns da pior estirpe. Todos estão condenados a um único desenlace, sem redenção possível nem lugar no paraíso", acrescenta a editora.