Portugal/Moçambique

A declaração final da cimeira Portugal - Moçambique, que hoje decorreu em Lisboa, sublinha a importância de os dois países continuarem a cooperar na gestão e redução de riscos de catástrofes no quadro do Acordo de Paris sobre alterações climáticas.

Os dois governos salientaram a importância de continuar a trabalhar no quadro da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas e "sublinharam a sua forte vontade de cooperar na gestão e redução de riscos de catástrofes, contribuindo assim para a criação de sociedades e comunidades mais informadas e resilientes aos riscos dos desastres naturais e das alterações climáticas".

Neste contexto, foi destaca a importância do apoio à Contribuição Nacionalmente Determinada de Moçambique (2020-2025) no âmbito do Acordo de Paris e do respetivo Plano de Operacionalização, tendo já 21 distritos moçambicanos beneficiado de ações de melhoria e otimização das capacidades de resposta às mudanças climáticas.