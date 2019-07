Actualidade

O diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, disse hoje à Lusa que o canal chegou a acordo com a Eleven Sports para continuar a transmitir os jogos de futebol da "'Champions' nas próximas duas temporadas".

"É um novo acordo entre a TVI e a Eleven Sports válido para as próximas duas temporadas da 'Champions' [Liga dos Campões de Futebol] e para as ligas europeias que também já estavam previstas no primeiro acordo: espanhola, francesa e alemã", afirmou Sérgio Figueiredo.

"Basicamente mantém-se o princípio de a TVI transmitir um jogo de uma equipa portuguesa por cada jornada, a Super Taça e a final da competição", acrescentou o diretor de informação da estação de Queluz.