Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou hoje à agência Lusa que a primeira missão da nova administração do Organismo de Produção Artística (Opart) é negociar com o sindicato dos trabalhadores, que estão em greve.

A nova administração do Opart, que assume funções na sexta-feira, "tem muito boas condições para trabalhar com o sindicato para encontrar meios para resolver as questões, a curto prazo, de 2017, e para o futuro", disse Graça Fonseca à Lusa, no final de uma audição parlamentar pedida pelo PCP, sobre aquele organismo cultural.

Nomeado na terça-feira e apelidado hoje pela deputada comunista Ana Mesquita de "tropa de elite", o novo conselho de administração do Opart será presidido por André Moz Caldas, até aqui chefe de gabinete do ministro das Finanças Mário Centeno.