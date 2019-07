Portugal/Moçambique

Portugal e Moçambique comprometeram-se hoje a aprofundar a cooperação na área da Energia, criando um novo instrumento para promover a colaboração e partilha de conhecimentos nos setores de gás natural e energias renováveis e a formação de mão-de-obra moçambicana.

A declaração final da IV Cimeira Bilateral entre Portugal e Moçambique vincula os chefes do Governo dos dois países a um memorando de entendimento para incentivar a colaboração "em programas e atividades na área da energia, incluindo regulamentação do código de rede elétrica moçambicana, capacitação técnica, partilha de conhecimento e de experiência em matérias de gás natural e reforço da eficiência energética e promoção das energias renováveis".

Portugal compromete-se também a "reformular a sua intervenção ao nível do ensino técnico-profissional" para formar moçambicanos qualificados, em particular no setor energético.