Actualidade

O PCP vai exigir um compromisso político de todos os partidos com assento parlamentar para que a adjudicação da construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, se concretize assim que terminar o concurso público.

A exigência dos comunistas vai ser feita através de um projeto de resolução, anunciou hoje o líder parlamentar do PCP e deputado eleito por Évora, João Oliveira, numa conferência de imprensa realizada na cidade alentejana.

"Queremos arrancar de todas as forças políticas um compromisso para que o processo não seja travado, para que depois do concurso a obra seja adjudicada e para que não sofra mais adiamentos para lá daqueles que já sofreu", afirmou.