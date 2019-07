Portugal/Moçambique

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, disse hoje, em Lisboa, que o desaparecimento do empresário português Américo Sebastião não é um assunto de Estado, mas um caso concreto que o Governo moçambicano tudo fez para esclarecer.

"Queria que os portugueses percebessem que esse não é um assunto de Estado, pelo menos pela parte de Moçambique. Coisas como essas em Moçambique durante os 16 anos que tivemos de conflitos acontecem muito. Tenho muitos moçambicanos desaparecidos, tenho muitos estrangeiros desaparecidos, de todo o tipo de pessoas, incluindo alguns portugueses", disse Filipe Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano falava aos jornalistas no Palácio Foz durante a conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português António Costa no final da IV Cimeira entre os dois países.