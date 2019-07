Actualidade

A Comissão Política do PSD/Açores manifestou hoje a sua solidariedade para com o líder regional do partido, Alexandre Gaudêncio, que foi constituído arguido na terça-feira, por suspeita dos crimes de peculato, prevaricação, abuso de poder e falsificação de documentos.

"Os membros da Comissão Política Regional manifestam toda a sua solidariedade ao presidente do PSD/Açores", revela, em comunicado, a estrutura regional do partido, adiantando que Alexandre Gaudêncio "é um homem sério e humilde em todos os aspetos da sua vida política, profissional e pessoal, tal como é reconhecido pela generalidade da população".

O líder dos sociais-democratas açorianos, que é também presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, foi alvo de uma investigação da Polícia Judiciária por suspeita de violação de regras de contratação pública, de urbanismo e ordenamento do território, na autarquia que dirige.