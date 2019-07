Portugal/Moçambique

Os presidentes do Banco Comercial e de Investimentos, Paulo Sousa, e do Millennium BIM, José Costa, consideraram hoje que o banco central de Moçambique vai continuar a descer as taxas de juro no segundo semestre.

"As taxas de juro vão descer ainda mais, houve um atraso no processo em curso de descida das taxas de juro por causa dos efeitos do ciclone Idia, e o banco central tem tido uma postura cautelosa para controlar a inflação", disse o presidente executivo do Millennium BIM durante um debate no Fórum Económico Portugal-Moçambique, que decorreu hoje em Lisba.

"O Idai veio criar expectativas de inversão da redução da inflação no segundo semestre e por isso o banco central ficou mais cauteloso e nos primeiros cinco meses não reduziu as taxas de juro", disse o banqueiro, reconhecendo que "houve um pico de inflação, mas foi só um pico e na Beira".