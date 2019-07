Actualidade

Uma "falha de segurança" na estrutura do palco levou à alteração do recinto do VOA - Heavy Rock Festival, que decorre na quinta e na sexta-feira em Lisboa, do Estádio do Restelo para a Altice Arena, foi hoje anunciado.

"Devido a uma falha de segurança detetada esta manhã na estrutura do palco montado no Estádio do Restelo, a Prime Artists decidiu proceder à alteração de recinto do VOA - Heavy Rock Festival para a Altice Arena, de forma a garantir a segurança do público, dos artistas e de todo o staff", refere a organização num comunicado hoje divulgado.

Tanto os passes de dois dias como os bilhetes diários "adquiridos para o Estádio do Restelo passam a ser válidos para a entrada na Altice Arena".