Actualidade

Um dos três acusados de planearem o ataque que matou 148 pessoas numa universidade queniana, em 2015, foi hoje condenado a prisão perpétua por um tribunal de Nairobi, com os restantes a serem sentenciados a 41 anos de pena efetiva.

Na leitura das sentenças, o juiz queniano Francis Andayi sentenciou o tanzaniano Rashid Charles Mberesero a prisão perpétua e os quenianos Mohamed Ali Abdikar e Hassan Aden Hassan a penas de prisão de 41 anos, de acordo com o noticiado hoje pelos 'media' locais.

As sentenças hoje aplicadas surgem depois de um longo processo de investigação ao ataque à Universidade de Garissa, em 02 de abril de 2015, reivindicado pelos islamitas somalianos do al-Shabab, provocou a morte de 148 pessoas e deixou outras 83 com ferimentos graves.