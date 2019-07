Actualidade

Os economistas sondados pela Lusa consideram que Christine Lagarde vai herdar do atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, uma situação difícil, mas menos desafiante do que aquela que este enfrentou com a crise do euro.

"Mario Draghi exerce as suas funções de presidente do BCE na fase mais difícil do euro. Sobretudo entre 2011 e 2013 houve um período em que se chegou a discutir o fim do euro, a saída da Grécia e inclusive de Portugal", afirmou hoje Joaquim Miranda Sarmento, professor de Finanças do ISEG - Lisbon School of Economics & Management, em declarações à Lusa.

O economista frisou que o atual presidente do BCE, cujo mandato termina em 31 de outubro, passou um "tempo muito mais difícil" do que aquele que antecipa Christine Lagarde venha a passar como sua sucessora na liderança da autoridade monetária do euro.