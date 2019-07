Actualidade

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho lamentou hoje que Portugal esteja "em véspera de regressar a um desequilíbrio externo", depois de ter conseguido inverter um ciclo de 50 anos "extremamente negativo".

"Conseguimos, a partir de 2013, e ao fim de 50 anos, interromper ciclos extremamente negativos de balança corrente com um défice que, na primeira década do Euro, praticamente duplicaram a dívida externa da economia portuguesa", disse em Leiria, onde falou num 'workshop' do Fórum para a Competitividade.

"Tenho muita pena de que estejamos em véspera de regressar a um desequilíbrio externo em Portugal. Temos conseguido uma posição de funcionamento líquido positivo do ponto de vista da situação económica", mas "projeções feitas pelo Banco de Portugal apontam para que, a partir de 2020, senão já este ano, regressemos aos défices da balança corrente".