Actualidade

O PS da Ribeira Grande declarou hoje não ter apresentado "queixa ou denúncia" à Polícia Judiciária (PJ) e ao Ministério Público (MP) sobre a gestão do presidente da câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, constituído arguido na terça-feira.

Em nota enviada à imprensa, o PS do concelho da ilha de São Miguel esclarece que, "conforme nota pública divulgada na ocasião, a propósito da polémica contratação do artista MC Kevinho, em abril deste ano, por valores anormalmente elevados, solicitou apenas a intervenção do Tribunal de Contas".

Os socialistas dizem ter cumprido com o "dever de fiscalizar e escrutinar a ação do executivo camarário".