O avançado português João Félix transferiu-se do Benfica para o Atlético de Madrid, que pagou a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, anunciou hoje o campeão português de futebol.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os 'encarnados' informam que o Atlético de Madrid "pagará a pronto um valor de 30 milhões de euros e que a Benfica SAD efetuará uma operação de desconto sem recurso dos restantes 96 milhões de euros, sendo os custos financeiros associados a esta operação de seis milhões de euros".

Na nota, é detalhando ainda que, "desta forma, a Benfica SAD garante o recebimento do montante de 120 milhões de euros no momento da transferência do jogador".