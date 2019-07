Actualidade

O ministro do Ambiente e da Transição Energética indicou hoje, em Lisboa, que o projeto-piloto da tarifa social no gás de botija ainda não registou muitas inscrições, mas sublinhou que o processo está no início.

"Os municípios estão agora a inscrever-se. Não temos muitas inscrições, mas os prazos começaram agora", referiu João Pedro Matos Fernandes, durante uma audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas.

Segundo o governante, inicialmente estava previsto que este projeto abrangesse apenas 10 municípios, porém acabou por ser alargado a todo o país, de forma "absolutamente transparente", envolvendo também a Associação Nacional de Municípios Portugueses.