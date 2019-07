Sporting

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho afirmou hoje que os jogadores do Sporting recusaram prémios de meio milhão de euros (ME), antes de jogos com Benfica e Marítimo, na temporada 2017/18 da I Liga de futebol.

Bruno de Carvalho foi hoje ouvido no Tribunal de Instrução Criminal (TIC), em Lisboa, na fase de instrução do processo relacionado com os ataques à academia do Sporting, em Alcochete, cujos factos remontam a 15 de maio de 2018, e expressou estranheza pela recusa dos prémios de jogo.

"Havia o hábito de, antes dos grandes jogos e competições, falar de prémios de jogo. Antes dos jogos com Benfica e Marítimo, foram oferecidos meio milhão de euros aos jogadores, que recusaram. Nunca tinha visto, enquanto gestor, um funcionário recusar a possibilidade de ter um prémio", disse.