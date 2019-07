Incêndios

O incêndio que deflagrou hoje à tarde em Ansião, no distrito de Leiria, já está em fase de resolução, disse o comandante dos bombeiros voluntários, Neves Marques.

"Neste momento, o incêndio está em fase de resolução. Estamos com o perímetro em fase de consolidação, com meios colocados em todo o perímetro do incêndio e dentro de alguns minutos acreditamos que teremos isto em fase de conclusão e rescaldo", afirmou Neves Marques, pelas 19:30, durante um ponto da situação aos jornalistas.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ansião admitiu que numa fase inicial houve alguma preocupação, uma vez que o incêndio deflagrou numa zona "de floresta muito densa", as condições meteorológicas "não foram muito favoráveis, com um vento intenso logo no início, por volta das 15:52" e "foi necessário injetar uma quantidade de meios no início para tentar debelar o incêndio".