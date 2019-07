Mundial2019

A Holanda venceu hoje por 1-0 a Suécia, após prolongamento, e apurou-se pela primeira vez para a final de um Campeonato do Mundo de futebol feminino, num encontro que se realizou em Lyon, França.

Após o nulo no final do tempo regulamentar, as duas equipas tiveram de disputar o prolongamento, durante o qual Jackie Groenen deu a vitória às campeãs europeias, aos 99 minutos.

Na segunda participação num Mundial de futebol feminino, a Holanda consegue uma inédita qualificação para a final, na qual vai defrontar o detentor do troféu, Estados Unidos, no domingo, em Nice.