O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que a solução proposta pelo Conselho Europeu para os cargos de topo da União Europeia (UE) constitui um desaire do primeiro-ministro português, que "jogou alto de mais".

"Os socialistas, não vou dizer que têm uma derrota, mas estão longe de ter uma vitória, e aí, até o primeiro-ministro português jogou alto de mais e por isso perdeu. Se não tivesse jogado tão alto não se exigia tanto, mas quer ele quer o primeiro-ministro espanhol têm aqui um pequeno desaire, para não exagerar", afirmou Rui Rio no programa "Circulatura do Quadrado", da TVI24.

Rui Rio ressalvou que há que "esperar pelo resultado da votação para a Comissão no Parlamento Europeu", considerando que "não é líquido" que Ursula Von der Leyen "consiga passar com a mesma facilidade com que passou Juncker".