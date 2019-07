Actualidade

O Presidente do Irão, Hassan Rouhani, avisou que Teerão aumentará o enriquecimento do seu urânio na "quantidade que quiser" a partir de domingo, pressionando as nações europeias a encontrar uma solução para as sanções norte-americanas impostas aos iranianos.

A ameaça de Rouhani, com o aumento do enriquecimento de urânio além dos limites estipulados pelo acordo nuclear de 2015, poderia reduzir a estimativa de um ano necessário para a produção do material suficiente para uma construção de uma arma nuclear, algo que o Irão sempre negou buscar, mas o acordo de 2015 pretendia evitar.

A tensão começou a subir há um ano, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter retirado unilateralmente os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015, parecendo também improvável que a Europa possa oferecer ao Irão uma maneira de vender o seu petróleo no mercado global com as sanções impostas pelos Estados Unidos.