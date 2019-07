Actualidade

A cidade de Taiji, no oeste do Japão, foi hoje palco do primeiro leilão de carne de baleia desde que o país retomou, na segunda-feira, ao fim de mais de 30 anos, a pesca da baleia para fins comerciais.

A carne leiloada hoje - cerca de 66 quilos - pertence a uma das duas baleias capturadas por uma frota de pesqueiros que ao início da semana saíram de Kushiro, na ilha de Hokkaido, para a primeira caça à baleia em mais de três décadas.

Apesar de uma chuva de críticas, o Governo nipónico retomou na segunda-feira a pesca de baleias para fins comerciais, seis meses depois de ter anunciado a sua retirada da Comissão Baleeira Internacional (CBI).