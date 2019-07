Actualidade

A Feira Internacional do Livro de Macau fez hoje a sua estreia com uma aposta na cooperação comercial com os países lusófonos, disse hoje a presidente do Instituto Cultural, entidade que organiza o evento.

"Desejo que, com a realização da Feira Internacional do Livro de Macau, possamos promover uma cooperação intensa com os países de língua portuguesa, os países ao longo da iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" e a China na área do comércio, dos direitos de autor e das publicações", afirmou Mok Ian Ian no discurso inaugural.

"Também acreditamos que, através do papel que Macau desempenha como ponto de encontro entre ocidente e oriente, o fortalecimento das relações entre o interior da China e o mundo contribui para a construção da iniciativa 'Uma Faixa, Uma Rota' e para a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau", acrescentou.