A proposta de programa eleitoral do PS prevê o aumento das deduções fiscais em IRS em função do número de filhos e a criação de um "complemento-creche" integrado no abono de família para apoiar a natalidade.

Estas medidas constam do capítulo dedicado à demografia da proposta de Programa Eleitoral do PS - documento que será debatido a votado em Convenção Nacional deste partido, no próximo dia 20, em Lisboa.

Com a criação do "complemento-creche", se o PS formar Governo, pretende atribuir a quem tenha filhos nas creches "um valor garantido e universal integrado no abono de família, apoiando em particular a comparticipação no preço a partir do segundo filho".