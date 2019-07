Actualidade

O PS prevê a criação de um título temporário de curta duração para imigrantes à procura de emprego e um reforço da separação orgânica entre funções policiais e administrativas nos processos de autorização e documentação de imigração.

Estas medidas estão incluídas no capítulo dedicado às políticas de demografia do programa eleitoral do PS - documento que será discutido e votado em Convenção Nacional deste partido, no próximo dia 20, em Lisboa.

Outra das medidas em destaque neste documento, que está publicado no portal do PS, é relativa a emigrantes e lusodescendentes.