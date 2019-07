Hóquei/Mundial

A seleção portuguesa de hóquei em patins persegue nos World Roller Games de Barcelona a conquista do seu 16.º título mundial, que lhe escapa desde o troféu conquistado há 16 anos em Oliveira de Azeméis.

Colômbia (domingo), Argentina (segunda-feira) e Chile (terça-feira) são os adversários sul-americanos de Portugal no grupo B da primeira fase da competição, no pavilhão Isaa Gàlvez, em Vilanova, que terá no grupo A as seleções de Espanha - detentora do título - Itália, Angola e França.

De acordo com as alterações inseridas ao modelo competitivo da prova, desde a primeira edição dos World Roller Games, em Nanjing, na China, em 2017, a disputa do título mundial de hóquei em patins incluiu ainda mais oito seleções.