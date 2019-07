Actualidade

Os parceiros de desenvolvimento de Timor-Leste mostraram-se hoje disponíveis para debater com o Governo novas regras para os programas de ajuda externa, manifestando preocupações com a preferência em canalizar essa ajuda através do Orçamento do Estado.

"Temos ouvido comentários por parte dos parceiros sobre estas preocupações", disse à Lusa a ministra interina das Finanças timorense, Sara Brites.

"Mas não estamos a exigir nada de novo. Isto é algo que assenta em posições internacionais que visam fortalecer o sentimento de pertença dos fundos e apoios", considerou.