Mais de um terço da população timorense continua "financeiramente excluído", num país onde as mulheres detêm a maioria das contas, tanto de depósitos como de crédito, disse hoje o governador do Banco Central timorense.

Apesar disso, Abraão de Vasconcelos disse que "em termos de acesso a serviços financeiros, a taxa de inclusão em Timor-Leste é uma das mais elevadas da região", com variações de município para município.

Os dados do mais recente relatório de melhoria financeira do Banco Central de Timor-Leste (BCTL) mostram uma queda de 67% para 62% da população, no número de utilizadores com acesso a serviços financeiros básicos.